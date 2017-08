Possível estreia de Neymar é destaque da 2ª rodada do Campeonato Francês

Lyon

À espera do Certificado de Transferência Internacional, a possível estreia de Neymar no Paris Saint-Germain, no domingo contra o Guingamp, é o grande destaque da 2ª rodada do Campeonato Francês, que será aberta nesta sexta-feira com os duelos Nice-Troyes e Rennes-Lyon.

Imerso na rotina de seu novo clube, que não desperdiça uma oportunidade de mostrar a qualidade de sua nova estrela nos treino com vídeos postados nas redes sociais, Neymar depende dos trâmites burocráticos para poder estrear na Ligue 1.

"A transferência foi completada, então não deve demorar. A federação (francesa) está em contato com a federação espanhola e não há motivo para continuar esse suspense. São operações complicadas, mas não falta nenhum documento", informou o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, ao diário esportivo L'Équipe.

A segunda rodada começa nesta sexta-feira. O Lyon, que estreou com uma goleada de 4 a 0 sobre o recém-promovido Strasbourg, assumindo a primeira colocação, deverá confirmar o bom futebol apresentado contra o Rennes fora de casa.

O principal destaque do Lyon na estreia foi o espanhol Mariano Díaz, contratado junto ao Real Madrid, autor de dois gols em seu primeiro jogo na Ligue 1, uma grande notícia para o clube lionês, preocupado após a saída do ídolo local Alexandre Lacazette para o Arsenal.

Na outra partida dessa sexta, o Nice, que perdeu por 1 a 0 para o Saint-Etienne na estreia, recebe o Troyes. A equipe da Costa Azul francesa, grande revelação da última temporada, confirmou nesta semana a contratação do veterano meia Wesley Sneijder. O holandês, porém, não tem condições físicas para jogar.

"Sempre estou disposto a jogar quando o técnico quer, mas não será possível nesta sexta-feira", informou Sneijder, 33 anos.

Atrás do Lyon na tabela estão Olympique de Marselha e Lille, que na estreia venceram por 3 a 0.

O Olympique visita no sábado o Nantes, enquanto o Lille, do técnico Marcelo Bielsa, tem tudo para vencer o modesto Strasbourg e se manter no alto da tabela.

-- Programação da 2ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

(14h00) Nice - Troyes

(15h45) Rennes - Lyon

- Sábado:

(12h00) Nantes - Olympique de Marselha

(15h00) Amiens - Angers

Caen - Saint-Etienne

Bordeaux - Metz

Toulouse - Montpellier

- Domingo:

(10h00) Strasbourg - Lille

(12h00) Dijon - Monaco

(16h00) Guingamp - Paris SG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lyon 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 3 0 3

. Lille 3 1 1 0 0 3 0 3

4. Guingamp 3 1 1 0 0 3 1 2

5. Paris SG 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Monaco 3 1 1 0 0 3 2 1

7. Montpellier 3 1 1 0 0 1 0 1

. Saint-Etienne 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Bordeaux 1 1 0 1 0 2 2 0

. Angers 1 1 0 1 0 2 2 0

11. Rennes 1 1 0 1 0 1 1 0

. Troyes 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Toulouse 0 1 0 0 1 2 3 -1

14. Caen 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1

16. Metz 0 1 0 0 1 1 3 -2

17. Amiens 0 1 0 0 1 0 2 -2

18. Nantes 0 1 0 0 1 0 3 -3

. Dijon 0 1 0 0 1 0 3 -3

20. Strasbourg 0 1 0 0 1 0 4 -4

* AFP