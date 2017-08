Presidente de time espanhol zomba da Chapecoense diante do Barcelona

Deselegante

A partida entre Barcelona e Chapecoense segunda pelo Troféu Joan Gamper foi carregada de emoção e solidariedade, independente do resultado. No entanto, não foi bem assim que entendeu o presidente de honra do clube espanhol L'Hospitalet, Miguel García.

Em uma postagem na sua conta oficial do twitter citando o embate que terminou em 5 a 0 para o clube do Camp Nou, Miguel fez uma postagem que incitou profunda revolta em seus seguidores e também outras pessoas que visualizaram o tweet:

– Mamãe. O rival que o Barça trouxe não jogaria na Espanha nem o campeonato de casados contra solteiros – escreveu.



Madre mía #eljoanpalomo ¿¿¿¿¿¿. El rival que ha traído el Barça no podría jugar en España ni en liga de casados contra solteros. ¿ Miguel García (@MiguelGardelVa) August 7, 2017

Percebendo a onda extremamente negativa de comentários e considerações feitas a sua afirmação, o responsável pela postagem tratou de, horas depois, fazer um pedido de desculpas usando a mesma rede social em uma sequência de dois posts:

– Peço humildemente desculpas pelo erro que cometi ao escrever o tweet sobre o rival do Barça hoje no (Troféu Joan) Gamper – desculpou-se. – Ainda que seja justo dizer que, quando escrevi o tweet, não me dei conta que era a Chapecoense. Sinto enormemente o erro.

Pido humildemente disculpas por el error que he cometido al editar el tuit que hablaba del rival del Barça Hoy en el Gamper. 1/2. — Miguel García (@MiguelGardelVa) August 7, 2017

