Real Madrid e Barcelona iniciam duelo pela Supercopa da Espanha

Barcelona

Recente campeão da Supercopa da Europa, o Real Madrid vai iniciar a busca pelo segundo título do ano, neste domingo, contra o grande rival Barcelona, que quer se recuperar da saída de Neymar no jogo de ida da Supercopa da Espanha.

O merengues chegam animados após vencer o Manchester United por 2 a 1, na última quarta-feira. No entanto, o time comandado pelo francês Zinedine Zidane perdeu por 3 a 2 no amistoso de pré-temporada contra os catalães, em julho.

Mas a principal peça do time na vitória do Barça foi o brasileiro Neymar, que já não veste a camisa azul-grená. No domingo, o atacante vai jogar a primeira partida pelo novo clube, o Paris Saint-Germain, que pagou 222 milhões de euros para cobrir sua cláusula de rescisão e contar com seu futebol.

- Neymar único -

No entanto, Zidane não acredita que a falta do ex-camisa 11 vai enfraquecer o Barcelona.

"É impossível encontrar outro jogador como Neymar, mas o Barça vai colocar outro que vai entrar bem", comentou o francês em coletiva de imprensa deste sábado, insistindo que "se pensarmos que vai ser mais fácil, estaremos nos equivocando".

O espaço deixado por Neymar pode aumentar as chances de um novo trio ofensivo formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Gerard Deulofeu. O jovem foi o destaque da vitória por 5 a 0 sobre a Chapecoense, no troféu Joan Gamper, na última segunda-feira. Denis Suárez é outra opção para o técnico Ernesto Valverde.

No meio, Sergio Busquets, Ivan Rakitic e Andrés Iniesta serão a espinha dorsal, enquanto a defesa vai ser formada por Aleix Vidal, Gerard Piqué, Samuel Umtiti e Jordi Alba. Dos titulares, sete foram formados na base do clube.

Já o Real Madrid deve ir à campo com apenas o desfalque do croata Luka Modric. O meia precisa cumpris suspensão, por conta de expulsão no jogo de volta do torneio contra o Atlético de Madri, em 2014.

- Ronaldo titular? -

A baixa do meia pode ser compensada com o compatriota Mateo Kovacic, ao lado do brasileiro Casemiro, Toni Kroos e Francisco Alarcón, eleito melhor jogador da partida contra os Diabos Vermelhos. Gareth Bale e Karim Benzema fariam a dupla ofensiva.

O 4-4-2 que entrou em campo contra o United pode ser mudado, caso Zidane decida colocar o astro Cristiano Ronaldo em campo. O problema é que o camisa 7 acabou de voltar das férias.

O português se reapresentou ao time no último dia 5 de agosto, mas participou dos últimos 10 minutos da duelo contra os ingleses, na quarta-feira.

Zidane fez mistério sobre a presença do maior artilheiro da história do clube: "Cristiano está pronto, está muito bem", afirmou Zidane.

O Real quer manter o bom início de temporada, de olho no segundo título oficial seguido. DO outro lado, o Barcelona, time com mais conquistas na competição (12), quer conquistar a vitória para recuperar a moral e demonstrar que existe vida sem Neymar.

- Prováveis escalações:

FC Barcelona:

Ter Stegen - Aleix Vidal, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta - Messi, Luis Suárez, Deulofeu.

Técnico: Ernesto Valverde.

Real Madrid:

Keylor Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro, Kovacic, Kroos, Isco - Bale, Benzema.

Técnico: Zinedine Zidane (FRA)

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

* AFP