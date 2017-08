Recuperado, Jadson já trabalha em campo e deve reforçar o Corinthians

Reforço de luxo

Desfalque nas cinco últimas partidas do Corinthians, o meia Jadson deve reforçar a equipe no próximo compromisso, dia 19, contra o Vitória, pela abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Recuperado de fraturas em duas costelas sofridas no jogo contra o Avaí, há menos de um mês, o camisa 10 correu ao redor do gramado do CT Joaquim Grava no treino desta sexta-feira e deve iniciar os trabalhos com bola na próxima semana.



As fraturas de Jadson já estão consolidadas, então o jogador é considerado recuperado da lesão, sem cuidados diários do departamento médico. Agora, a missão é reequilibrar a parte física perdida durante o período de tratamento, o que teve início nesta sexta. Jadson participou de tiros de corrida e atividades leves ao lado de outros três jogadores que estão em transição para o gramado: Moisés, Mantuan e Marquinhos Gabriel, recuperados de lesões em coxas e que também devem ficar à disposição do técnico Fábio Carille no próximo jogo.



Jadson está dentro do prazo estipulado pelo departamento médico corintiano para voltar aos trabalhos, que era de um mês. A tendência é que retome o condicionamento para jogar novamente exatamente um mês depois das fraturas e da leve lesão pulmonar que sofreu contra o Avaí.



Também contra o Avaí, o zagueiro Pablo sofreu lesão na coxa direita com previsão de retorno para um mês e meio. O prazo segue válido: o zagueiro já está recuperado da lesão, mas iniciou trabalhos no laboratório biomecânico do Corinthians nesta semana e fará a transição na semana que vem. Sua participação na partida contra o Vitória é improvável. Já no duelo seguinte, contra a Chapecoense, no dia 23, o zagueiro deve aparecer.