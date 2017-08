Revelação canadense elimina Nadal no Masters de Montreal

Montreal

O canadense Denis Shapovalov, de 18 anos, eliminou o espanhol Rafael Nadal na quinta-feira à noite nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal.

Em um jogo muito disputado, o jovem canadense venceu o espanhol por 2-1, com parciais de 3-6, 6-4 e 7-6 (7/4). Na próxima fase, Shapovalov enfrentará o francês Adrian Manarino.

Com a derrota, Nadal perdeu a oportunidade de assumir a liderança do ranking mundial, o que aconteceria se avançasse até as semifinais do torneio.

A vitória de Shapovalov, atual número 143 do ranking mundial, levou a torcida local ao delírio.

Resultados das oitavas de final do Masters de Montreal:

Diego Schwartzman (ARG) x Jared Donaldson (EUA) 0-6, 7-5, 7-5

Roberto Bautista (ESP) x Gael Monfils (FRA) 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/2)

Robin Haase (HOL) x Grigor Dimitrov (BUL/N.7) 7-6 (7/3), 4-6, 6-1

Roger Federer (SUI/N.2) x David Ferrer (ESP) 4-6, 6-4, 6-2

Keivn Anderson (RSA) x Sam Querrey (EUA) 6-4, 6-1

Alexander Sverev (ALE) x Nick Kyrgios 6-4, 6-3

Adrián Manarino (FRA) x Hyeon Chung (COR) 6-3, 6-3

Denis Shapovalov (CAN) x Rafael Nadal (ESP/N.1) 3-6, 6-4, 7-6 (7/4)

* AFP