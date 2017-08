Rival de Thiago Braz fica com o bronze no Mundial de Atletismo

Salto com vara

Saltador francês não conseguiu superar barreira de 5m89cm, bem abaixo do seu recorde mundial, de 6m16cm

Saltador francês não conseguiu superar barreira de 5m89cm, bem abaixo do seu recorde mundial, de 6m16cm Foto: Antonin THUILLIER / AFP

Único atleta a ter superado a barra dos 6m nesta temporada no salto com vara, o americano Sam Kendricks confirmou o favoritismo e levou o ouro com 5m95cm em sua terceira e última tentativa.



Completaram o pódio o polonês Piotr Lisek e o francês Renaud Lavillenie, ambos com melhor salto de 5m89cm. Lisek ficou com a prata por ter superado a marca na primeira tentativa, enquanto Lavillenie precisou de dois saltos.

Sam Kendricks conquistou a medalha de ouro com salto de 5m95cm Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Vale lembrar que o brasileiro Thiago Braz, atual campeão olímpico da prova ao superar Lavillenie na final da prova no Rio 2016, não competiu em Londres devido a uma lesão na panturrilha que vem atrapalhando sua temporada.

Na disputa carioca, a torcida vaiou o francês, que ficou inconformado e criticou duramente a postura dos brasileiros.



*AFP