Rodrigo Ribas e Eduardo Fuentes vencem na 5ª etapa do Gaúcho de Velocidade em Tarumã

Automobilismo

A pista molhada foi o ingrediente a mais para os pilotos do Gaúcho de Marcas 1.4. Com 23 carros na pista, sobraram toques, escorregadas e brigas por posições. A primeira prova teve vitória de Rodrigo Ribas, com o Corsa 90, assediado o tempo inteiro pelos adversários.

— A pista estava muito difícil e mudando de condições em cada trecho. O asfalto esteve escorregadio demais e só posso agradecer a equipe pelo carro muito rápido que me entregaram. Quero dedicar essa vitória ao meu pai — disse Ribas após a vitória neste domingo, Dia dos Pais.

Leia mais:

Melhor ataque, defesa, artilheiros e curiosidades: veja os números da Série A do Brasileirão



O fim da primeira prova foi sob bandeira amarela, por causa de um acidente na Curva 9 envolvendo Thiago Messias, do Celta 111 e o Celta 10, de João Cardoso.

Na segunda parte da prova, o duelo pela vitória foi até a última curva. Eduardo Fuentes, com o Corsa 90, soube sustentar a pressão do Corsa 8 de Analino Sirtuli que fez excelente prova de recuperação. Na comemoração a homenagem foi para o filho.

— Esse dia é muito especial. O meu presente é o meu filho e ele me pediu hoje para ganhar essa prova e vencer do jeito que eu venci no meio de tanta gente foi bom demais. Dedico ao Enrico, meu filho que vai fazer oito anos — disse.

O domingo teve a disputa também da Copa Classic e Copa Fusca. Roberto Lacombe, com um Gol venceu na Classic a primeira corrida e Jorge Flores, com um Fusca faturou a segunda prova. Entre os carros da Copa Fusca, o domínio foi de Moacir Fighera e Daniel Fighera em ambas as baterias.

*ZHESPORTES