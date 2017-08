São José apenas empata e não obtém acesso à Série C

Série D

O São José e o Atlético-AC empataram em 1 a 1. Com o resultado, o Zequinha não conseguiu avançar para a Série C. Na partida de ida, o time acriano venceu por 1 a 0.



Além do Atlético-AC, conhecido como Galo Carijó, vão para a Série C no próximo ano o Globo FC, da cidade de Ceará Mirim (RN), e o Juazeirense, de Juazeiro (BA). A quarta vaga será definida nesta segunda-feira, entre Operário e Maranhão.

O Atlético-AC saiu em vantagem logo no começo do jogo. Aos seis minutos, o centroavante Rafael Barros aproveitou bola na área do São José e tocou na saída do goleiro Fábio para abrir o placar.

No segundo tempo, o Zequinha pressionou para reverter o resultado. Fez o gol de empate quase no fim da partida, aos 45 minutos. Após cobrança de escanteio, a defesa não cortou e o meia Flávio Torres marcou de bicicleta. Mas não foi o suficiente.