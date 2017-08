São José perde para Atlético-AC e sai em desvantagem nas quartas de final da Série D

Mau resultado

O São José perdeu em casa a primeira partida das quartas de final da Série D para o Atlético-AC neste sábado. O gol foi marcado por Diego nos acréscimos do primeiro tempo.



Agora, a equipe gaúcha precisará vencer no Acre para chegar às semifinais da competição e, consequentemente, garantir lugar na Série C. Nesta fase, há gol qualificado. Ou seja: se o Zequinha fizer 2 a 1, 3 a 2 ou outra vitória com mais de um gol, estará classificado. Se alcançar o 1 a 0, leva para os pênaltis. Qualquer outro resultado classifica o time acriano.

A partida deste sábado foi de pressão total do São José. O time da Capital criou diversas chances claras de gol, mas não conseguiu vencer a defesa do adversário.

*ZHEsportes