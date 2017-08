São José viaja para o Acre em busca da vaga na Série C

Decisão

O São José parte na manhã desta sexta-feira rumo ao Acre. O time viajou para Rio Branco, onde domingo enfrenta o Atlético-AC no jogo de volta das quartas de final da Série D. A partida de foi 1 a 0 para o representante do Norte do país.

Leia mais:

São José perde para Atlético-AC e sai em desvantagem nas quartas de final da Série D

Leonardo Oliveira: o jogo que pode mudar a história de um clube



Na quinta-feira, o Zeca fez o último treino em solo gaúcho, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. À noite, os jogadores se concentraram e foram para o aeroporto na madrugada. Ainda nesta sexta-feira, o time fará um treino no CT vizinho ao Estádio Florestão, palco do jogo de domingo.



No grupo de jogadores do Zeca, dois já conhecem o campo:

— Lá a pressão da torcida existe, mas não é nada fora do comum, ou muito diferente do que já encaramos nos jogos do Gauchão. Já estamos bem habituados — diz o lateral-esquerdo Dudu Mandai, que em 2015 atuou pelo Rio Branco, o rival do Atlético, ainda como atacante.