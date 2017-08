Sport desiste da Copa do Nordeste e critica calendário

Outros planos

A CBF confirmou nesta segunda-feira (7) a desistência do Sport da Copa do Nordeste, abrindo vaga para a entrada do Náutico. A decisão do Leão, como ressaltou o presidente Arnaldo Barros, é por não concordar com o formato atual da competição. E isso envolve calendário e remuneração.

— Não achamos rentável e tem um calendário que sacrifica muito a equipe. A formatação deixou de atender, na nossa visão, os interesses dos clubes — disse ele.

Leia mais:

Corinthians vence o Sport e fecha melhor turno da história

Luciano Périco: segue a dança das cadeiras dos técnicos

Luxemburgo fala "portunhol" durante entrevista e internautas não perdoam

Arnaldo Barros acrescentou que "a Copa virou campeonato". A decisão do Sport foi respaldada pelo Conselho Deliberativo do clube, e a carta foi enviada à CBF em julho, mas só nesta segunda a entidade ratificou a decisão.

— Só (há chance de voltar) com um calendário humanizado, que permitisse a preparação do time para outras competições e que não fosse tão penalizador ao atleta — acrescentou Barros. O Sport ficou dividido entre Nordestão, Estadual, Sul-Americana e Copa do Brasil neste ano.

A CBF, segundo o próprio Sport, não tentou demover o clube da decisão. Mas o bloco de times que, assim como o clube pernambucano, iniciaram o movimento de melhorias na competição, se esvaziou.

— Cada um sabe onde o calo aperta. Respeito a posição de cada um, mas eles não se mantiveram fiéis ao que vínhamos trabalhando. Não critico — finalizou Arnaldo Barros.