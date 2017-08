St-Pierre anuncia contrato para superluta com Bisping no UFC 217 

MMA

A novela parece estar perto do fim. Depois de muitas especulações e reviravoltas, Georges Saint-Pierre anunciou em sua conta oficial no Instagram que assinou o contrato para fazer a superluta com Michael Bisping pelo cinturão dos médios no dia 4 de novembro, em Nova York.



Junto a uma imagem onde aparece assinando um contrato, St-Pierre publicou uma mensagem aos fãs confirmando o desafio contra Bisping.



Finally signing my UFC 217 Bout Agreement vs. Michael Bisping for Nov. 4th at MSG - Get ready for a big night in NYC!!! Uma publicação compartilhada por Georges St-Pierre (@georgesstpierre) em Ago 9, 2017 às 11:57 PDT

Leia mais:

Joanna defenderá cinturão contra Rose Namajunas no UFC 217

Com problemas cerebrais, Ian McCall cogita aposentadoria do MMA

Jon Jones reforça inspiração e compara desafio a Brock Lesnar a May-Mac



— Finalmente assinando meu contrato para o UFC 217 contra Michael Bisping no dia 4 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York. Preparem-se para um grande noite em Nova York — escreveu o astro canadense.



Georges Saint-Pierre é ex-campeão da categoria dos meio-médios e não luta desde novembro de 2013. O canadense subirá de peso para disputar o cinturão dos médios, atualmente em posse de Michael Bisping.

*LANCEPRESS