Tcheca Spotakova é campeão mundial do lançamento do dardo em Londres

Londres

A tcheca Barbora Spotakova, bicampeã olímpica em 2008 e 2012, conquistou o título mundial do lançamento do dardo do Mundial de Londres, com a marca de 66,76 metros, nesta terça-feira no estádio olímpico da capital inglesa.

Spotakova, detentora do recorde mundial da modalidade (72,28 m em 2008), conquista assim aos 36 anos seu segundo título mundial, dez anos após triunfar em Osaka-2007.

No pódio, a tcheca superou as chinesas Lingwei Li (66,25 m) e Huihui Lyu (65,26 m), prata e bronze respectivamente.

Ausente do Mundial de Moscou de 2013 devido ao nascimento do filho Janek, Spotakova é uma ex-atleta do heptatlo.

A croata Sara Kolak (22 anos), surpreendente campeão olímpica no Rio-2016 e dona da melhor marca do ano (68,43 m), terminou na quarta colocação (64,95 m).

Nos 3.000 m com obstáculos, o queniano Conseslus Kipruto, atual campeão olímpico, conquistou também o ouro mundial, completando a prova em 8 minutos 14 segundos e 12 centésimos.

A prata ficou com o marroquino Soufiane Elbakkali (8:14.49), enquanto o americano Evan Jager (8:15.53) levou o bronze.

Kipruto havia sido vice-campeão mundial em 2013 e 2015, em ambas as competições terminando atrás do compatriota Ezekiel Kemboi.

* AFP