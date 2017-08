Tori Bowie vence 100 m feminino no Mundial de Londres; Rosângela é 7ª

Londres

A americana Tori Bowie conquistou o título de campeã do mundo dos 100 metros, percorrendo a distância em 10 segundos e 85 centésimos, enquanto a brasileira Rosângela Santos, mulher mais rápida do país, terminou a prova na 7ª colocação, neste domingo em Londres.

Bowie, 26 anos, superou a marfinense Marie-Josée Ta Lou (10.86) e a holandesa Dafne Schippers (10.96), que completaram o pódio. A jamaicana Elaine Thompson, campeã olímpica dos 100 m e 200 m nos Jogos do Rio, no ano passado, terminou numa decepcionante 5ª posição (10.98).

Para vencer a prova, Bowie se projetou à frente na linha de chegada, o que lhe valeu um doloroso tombo. A dor, porém, acabou sendo esquecida com a conquista de sua primeira medalha de ouro.

"O mergulho me machucou, mas isso já tinha me salvado em campeonatos no passado. Estou com alguns ferimentos, mas estarei pronta para os 200 m. Nunca desistiu até o fim da prova. Ta Lou estava muito rápida, mas eu não entrei em pânico", analisou a americana.

Já Rosângela realizou um feito inédito neste domingo. Nas semifinais, se tornou a primeira mulher brasileira a correr os 100 m abaixo de 11 segundos (10.91) e a se classificar à final de um Mundial, estabelecendo no processo o recorde sul-americano da prova.

Na final, não conseguiu repetir o feito, completando a prova em 11 segundos e 06 centésimos e tendo que se contentar com um honroso 7º lugar.

Na final do salto com vara feminino, a campeã olímpica grega Ekaterina Stefanidi, líder do ranking mundial, ficou com o ouro, estabelecendo no processo o novo recorde da Grécia com um salto de 4 metros e 91 centímetros.

A prata ficou com a americana Sandi Morris (4.75), enquanto a venezuelana Robeilys Peinado e a cubana Yarisley Silva dividiram o bronze (4.65).

No heptatlo, o título mundial pertence à belga Natafissou Thiam, que já havia conquistado o ouro olímpico no Rio. A prova contou com duas brasileiras, Tamara Alexandrino (24ª lugar) e Vanessa Chefer (29ª).

