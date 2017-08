Tottenham de Pochettino vence Newcastle de Benítez

Londres

O Tottenham do técnico argentino Mauricio Pochettino começou a Premier League com o pé direito, neste domingo, depois de vencer o Newcastle comandado pelo espanhol Rafa Benítez por 2 a 0, fora de casa, pela primeira rodada do campeonato.

Os Spurs, assim como Arsenal e Manchester City, iniciaram a briga pelo título com três pontos. O vice-campeão da última temporada dominou o jogo e os recém ascendidos apenas se preocuparam em defender.

No início do segundo tempo, o Newcastle perdeu o capitão Jonjo Shelvey, que levou cartão vermelho depois de pisão bobo em Dele Alli aos três minutos. Com um a mais, o primeiro gol da equipe saiu dos pés de Alli, aos 16, e Ben Davies fechou a conta, aos 26.

Desta forma, o Tottenham iguala os principais rivais ao título City e Arsenal, que venceram o Brighton (2-0) e o Leicester (4-3), respectivamentem, enquanto Liverpool e Chelsea tropeçaram no primeiro confronto. Os Reds empataram (3-3) e o Blues perderam para o Burnley (2-3).

Ainda neste domingo, o Manchester United encerra a rodada contra o West Ham.

-- Resultados da 1ª rodada da Premier League:

- Sexta-feira:

Arsenal - Leicester 4 - 3

- Sábado:

Watford - Liverpool 3 - 3

West Bromwich - AFC Bournemouth 1 - 0

Chelsea - Burnley 2 - 3

Crystal Palace - Huddersfield Town 0 - 3

Everton - Stoke 1 - 0

Southampton - Swansea 0 - 0

Brighton and Hove Alb - Mánchester City0 - 2

- Domingo:

Newcastle - Tottenham 0 - 2

Mánchester United - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Huddersfield Town 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Tottenham 3 1 1 0 0 2 0 2

. Mánchester City 3 1 1 0 0 2 0 2

4. Arsenal 3 1 1 0 0 4 3 1

5. Burnley 3 1 1 0 0 3 2 1

6. Everton 3 1 1 0 0 1 0 1

. West Bromwich 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Liverpool 1 1 0 1 0 3 3 0

. Watford 1 1 0 1 0 3 3 0

10. Southampton 1 1 0 1 0 0 0 0

. Swansea 1 1 0 1 0 0 0 0

12. Mánchester United 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Leicester 0 1 0 0 1 3 4 -1

15. Chelsea 0 1 0 0 1 2 3 -1

16. Stoke 0 1 0 0 1 0 1 -1

. AFC Bournemouth 0 1 0 0 1 0 1 -1

18. Newcastle 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Brighton and Hove Alb 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Crystal Palace 0 1 0 0 1 0 3 -3

* AFP