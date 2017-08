Uefa pode levar final da Liga dos Campeões de 2020 para Nova York

Novidade à vista

De acordo com o diário Marca, da Espanha, a Uefa estuda a possibilidade de fazer a final da Liga dos Campeões em outro continente. O destino ideal para a entidade europeia seria a cidade de Nova York, nos Estados Unidos.



A ideia surgiu porque a pré-temporada realizada nos EUA foi vista com ótimos olhos pelos dirigentes da Uefa, que tem o objetivo de ampliar as fronteiras e expandir o esporte no território.

A mudança, porém, não seria imediata. Isso porque a decisão da temporada 2017/18 já está acertada para acontecer em Kiev, na Ucrânia. Já no ano seguinte, o novo estádio do Atlético de Madrid, Wanda Metropolitano, e Baku, capital do Azerbaijão, estão na disputa. A ideia da entidade, então, é levar a final de 2019/20 para a cidade norte-americana.

No último ano, a final da Liga dos Campeões aconteceu em Cardiff, capital do País de Gales. Na ocasião, o Real Madrid venceu a Juventus por 4 a 1.



