Último rival de Mayweather, Berto detalha chance real de McGregor em luta

Último adversário de Floyd Mayweather no ringue, Andre Berto vai contra a maioria dos boxeadores no que diz respeito às chances de Conor McGregor vencer o ícone do boxe na superluta agendada para o dia 26 de agosto, em Las Vegas (EUA).



Em participação no programa The MMA Hour, Berto elogiou o brilho de McGregor e detalhou o que o faz acreditar no potencial do astro irlandês.

— Quando se trata de Conor, eu digo às pessoas que ele é uma estrela. Por alguma razão, sob aquela pressão, sob as luzes, e sob aquela atmosfera, ele sabe como se aproveitar. Não importa a situação, ele é um daqueles caras especiais que brilham nesse tipo de ambiente (...) Não o subestimo. Já vi algumas lutas dele e vejo como ele absorve a energia da atmosfera em situações onde muitos quebram. Se existe um cara no UFC ou MMA que pode fazer isso (bater Floyd), acredito que ele seria esse cara, com certeza — declarou o americano, que foi derrotado por Mayweather em setembro de 2015, antes de descrever a real chance de McGregor.



— É o mundo das lutas — qualquer coisa pode acontecer. Ou Conor acerta Floyd no começo e o nocauteia, ou Floyd vai "passear" contra ele e fazê-lo parecer bobo e vai tentar deixá-lo constrangido.

