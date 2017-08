US Open permitirá ajuda de técnico durante o qualifying 

Tênis

A USTA, Associação Americana de Tênis, enviou comunicado aos jogadores aprovando o coaching durante as partidas do qualifying do US Open, que será jogado em duas semanas. Além desta, outras regras serão usadas.



Quem divulgou foi o tenista britânico Cameron Norrie em sua conta no Twitter, reproduzindo comunicado enviado pela ATP.



Cada jogador poderá receber instruções da arquibancada de seus treinadores entre os pontos seja por voz ou instruções. A quadra terá um relógio contando os 25 segundos entre os pontos. Antes os torneios da ITF, os Grand Slams, permitiam apenas 20 segundos.



O aquecimento será de cinco minutos contados no relógio com um minuto para o início da partida após o árbitro encerrar por voz o aquecimento. Quem não obedecer levará multa.



