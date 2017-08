Ypiranga vence o Macaé e volta à zona de classificação na Série C

No Rio

Depois de quatro jogos sem vencer, o Ypiranga foi ao Rio e bateu o Macaé por 2 a 0 pela 13ª rodada da Série C. O resultado devolveu a equipe para a zona de classificação aos mata-matas do campeonato, na terceira posição.

André Luís foi o herói do dia. O centroavante marcou duas vezes, aos 40 do primeiro tempo e aos 10 do segundo, para garantir a vitória do time de Erechim, na partida que marcou a estreia de Hélio Vieira no comando técnico. Com os gols, André Luís isolou-se ainda mais na artilharia da competição, agora com oito gols em 12 jogos.

O Ypiranga, agora, ocupa a quarta posição, com 18 pontos, dois a menos do que Tupi e São Bento, que estão na frente. A pontuação é a mesma da Tombense, quinta colocada. Por outro lado, o clube gaúcho abriu seis pontos do Macaé, o primeiro da zona de rebaixamento.

*ZHEsportes