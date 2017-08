Zé Victor Castiel: "Festa e atenção no Beira-Rio"

Paixão Colorada

Que o Beira-Rio seja o grande trunfo para o Internacional neste segundo turno de Série B do Campeonato Brasileiro! Tenho certeza de que a torcida colorada estará presente, apoiando o time que está atrás da quarta vitória seguida na temporada.

A expectativa é de um público superior a 40 mil torcedores. Certamente será uma festa maravilhosa, mas é importante atenção dentro de campo. O Londrina é um time que costuma se dar bem fora de casa. Por isso, é exigida concentração máxima do time.

Aliás, sobre o time do Inter, digo aqui que concordo com a escolha de Guto Ferreira em manter a escalação que vem dando resultado. Claro que o clube fez um grande esforço para contratar Camilo e que tem o artilheiro de 2017, Nico López, como opção. No entanto, em time que está vencendo não se mexe. Sasha vem sendo peça importante nesta engrenagem, e é com ele que o Inter vem recuperando o bom futebol.

O bom papel de Medeiros

Estou bastante satisfeito com os pensamentos do presidente Marcelo Medeiros. Ele participou do Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira, e falou sobre o momento do clube. Confio na sua capacidade para colocar o Internacional de volta em seu lugar: na Série A.

Temos um caminho a traçar, que ainda é longo e tomara que iniciemos com o pé direito neste sábado. Um bom jogo a todos e vamos, Inter!