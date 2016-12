Ministério do Esporte quer negociar naming rights do Parque Olímpico com a Caixa Econômica Federal

Alternativa

O Ministério do Esporte irá procurar a Caixa Econômica Federal e propor que o banco estatal adquira os naming rights das arenas do Parque Olímpico da Barra, cuja responsabilidade passou a ser do governo federal. A ideia é que o valor pago pela Caixa amorteça o custo de manutenção dos equipamentos, que passarão por avaliação nos próximos 30 dias por uma equipe do Ministério. O Parque Olímpico só passou ao governo porque a licitação por uma parceria público-privada não deu certo.

Para o uso das arenas, o Ministério do Esporte pretende fazer licitações que possam atrair confederações esportivas e ligas, como a NBB, para a realização de eventos. A gestão do governo envolverá as Arenas Cariocas 1 e 2, o Centro Olímpico de Tênis e o Velódromo. A Arena 3 vai virar escola municipal, enquanto o Parque Aquático e Arena do Futuro vão ser desmontados e alocados em outros pontos do país.

O local terá o Mural dos Campeões, espaço reservado no Parque Olímpico para registrar todos os medalhistas olímpicos e paralímpicos do Rio 2016.