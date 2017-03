Gasto com o Rio 2016 ultrapassa os R$ 40 bilhões

Contas

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 não escapou ao estouro de seu orçamento que, de R$ 7,4 bilhões, será fechado em R$ 9 bilhões. Somada esta diferença de R$ 1,6 bilhão aos R$ 39,07 bilhões referentes à última atualização da matriz de responsabilidades — documento que reúne todos os investimentos no evento —, e o custo das competições esportivas no país atingiu R$ 40,67 bilhões.

Em dólar, o orçamento do Comitê Rio 2016 manteve-se em US$ 2,8 bilhões como o previsto inicialmente. Mas, com a valorização da moeda americana e responsabilidades assumidas pela entidade que não estavam previstas, o gasto em reais aumentou.

Exemplos de despesas que contribuíram para esse aumento são a Vila Olímpica e o IBC (Centro Internacional de Transmissão). Inicialmente, o Comitê Rio 2016 iria investir R$ 18 milhões no condomínio dos atletas. Após nova divisão de obrigações com a iniciativa privada, gastou R$ 320 milhões. Em relação ao IBC, a entidade esportiva foi obrigada a arcar com o custo dos aparelhos de ar condicionado do local.

O valor final gasto pelo Comitê Rio 2016 só não foi maior porque, na preparação para a realização dos Jogos, ele conseguiu se livrar de algumas responsabilidades e repassá-las para os entes governamentais. Entre as ações, estavam a de ter de arcar com o custo da segurança dentro das arenas e a compra de equipamentos esportivos.

Na terça-feira, o jornal Lance! revelou o rombo de R$ 76 milhões nas contas da entidade. O dinheiro deveria ter sido pago pela prefeitura do Rio, em 2016, e atualmente as partes negociam a quitação.

Leilão não atinge a meta

Os itens históricos leiloados pelo Comitê não arrecadaram o montante de R$ 300 milhões estimado pela entidade. O valor com a venda dos produtos foi de R$ 76 milhões. O Rio 2016 alegou que a meta pode não ter sido atingida porque o leilão foi interrompido antes do tempo.

Para economizar o aluguel mensal de R$ 6 milhões pelos galpões de armazenamento dos produtos, a decisão foi a de aumentar o número de itens doados.

Sérgio Cabral vai dormir em cama dos Jogos Rio 2016

Ao se empenhar em 2009 para que o Rio conquistasse a sede dos Jogos, o então governador Sérgio Cabral Filho jamais imaginou que, oito anos depois, uma cama utilizada no evento lhe seria tão útil. Preso desde novembro sob acusações de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, assim que for transferido do Complexo de Presídios de Bangu, na Zona Oeste, para o antigo Batalhão Especial Prisional (BEP) de Benfica, que está em reforma, ele passará a dormir no mobiliário olímpico.

Para o presídio da Zona Norte, foram destinadas parte das camas que mobiliaram os quartos dos atletas na Vila Olímpica. O governo do Estado, assim como o município, foi beneficiado com parte do material adquirido pelo Comitê Rio 2016 com isenção de impostos e que não pode ser vendido.

Minha Casa Minha Vida

A prefeitura, por exemplo, repassou um total de R$ 13,8 milhões em bens doados para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Entre os bens doados estão estão eletrodomésticos como geladeiras e microondas, além de armários, mesas, cadeiras e sofás.

— As doações fazem parte do legado. E doar o que sobrou é uma forma de a sociedade aproveitar o dinheiro gasto — disse o diretor executivo de Dissolução do Comitê Rio 2016, João Saraiva.