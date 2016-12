Adriano Gabiru acerta com clube paulista e é apresentado em padaria

Passaporte Gre-Nal

Dez anos e dez dias após fazer o gol que garantiu ao Internacional o título de campeão do mundo, Adriano Gabiru volta aos holofotes. O jogador foi apresentado nesta terça-feira como novo camisa 10 do Taboão da Serra, que disputará a Série A3 do Campeonato Paulista em 2017.



Sem o glamour que o cercou após a vitória sobre o Barcelona, no Japão, Gabiru foi apresentado em uma padaria da cidade, uma das patrocinadoras do clube. Aos 39 anos, o atleta voltará aos gramados após quase dois anos de ostracismo - a última equipe que defendeu foi o Panambi (RS), em 2015 - e atuará ao lado de medalhões como Túlio Maravilha e Acosta. O convite para jogar na equipe foi feito por Edmílson Abel, auxiliar do técnico Axel.



Veja outras colunas do Passaporte Gre-Nal



— Edmílson me ligou e já deixamos tudo acertado. Eu estava em casa, praticamente sem fazer nada, passando tempo com a família, acabou dando certo. Combinei que viria para cá depois do Natal. Acho que vai ser muito bom voltar a jogar depois de dois anos parado — disse Gabiru, cuja maior preocupação é recuperar a forma física.



— Nos últimos dois anos, no máximo dei umas corridas em Curitiba e joguei umas peladas. Já churrascos com o Perdigão (ex-companheiro do Inter) eu fiz muitos (risos). Mas futebol é igual andar de bicicleta, a gente não esquece. É só deixar a bola rolar que a gente sabe o que tem que fazer. Agora é começar a trabalhar, se condicionar bem, fazer um campeonato bom — projetou o atleta.



Gabiru está longe do futebol há dois anos, mas nunca conseguiu manter o prestígio que conquistou em 2006. Após deixar o Inter, no ano seguinte ao Mundial, o jogador virou um cigano da bola e passou por diversos clubes, como Figueirense, Sport, Goiás, Guarani, Mixto, Corinthians-PR, CSA e Guarany de Bagé. Ele chegou a defender um time amador em 2013, o Combate Barreirinha, do Paraná. De volta aos gramados, o camisa 10 acredita que sua experiência poderá ajudar o elenco do Taboão na Série A3.



— Fiz meu papel no Inter, mas não tive oportunidade. Espero fazer meu melhor aqui. Já passaram outros jogadores experientes pelo Taboão, como o Viola, agora tem eu, Túlio e Acosta. A gente tem que fazer nosso trabalho. Usar a experiência que a gente tem, conversar com a molecada e fazer nosso papel, todo mundo junto. É o mais importante. O campeonato não vai ser nada fácil e a gente precisa trabalhar sério para chegar onde quer — avaliou Gabiru.



Por fim, o jogador fez piada com a história de sua própria "morte". No fim de setembro, um portal esportivo veiculou que o jogador teria falecido em um acidente de carro. Instantes depois, o jogador desmentiu o boato.



— Fiquei assustado. Estava em casa, com a família, e minha mulher falou que eu tinha morrido. Começou a me ligar do Rio Grande do Sul, eu falei: "Não, eu estou vivo, tá louco". Foi uma brincadeira de mau gosto, fiquei muito chateado, tive que ligar para meus amigos de Curitiba para falar que estava vivo. Mas tá tudo certo. Brincadeira, mas fazer o que? — completou Gabiru.



LANCEPRESS!