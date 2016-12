Alvo do Cruzeiro, Moreno recebe proposta do futebol europeu

Passaporte Gre-Nal

Nem China, nem Brasil. O destino de Marcelo Moreno deve ser a Ucrânia, já que o Shakhtar Donetsk pretende promover o retorno do atacante ao clube, que já teria uma proposta em mãos.



Empresário de Moreno, Fabiano Farah confirma que o time ucraniano está na briga pelo jogador, assim como o chinês Changchun Yatai, seu atual time, que já propôs uma oferta de renovação, e o Cruzeiro - outro antigo clube do boliviano.



Veja outras colunas do Passaporte Gre-Nal



A alta pedida salarial de Marcelo Moreno, no entanto, o afastou de um retorno ao clube mineiro. O jogador de 29 anos pretende receber o vencimento que ostenta no futebol asiático - cerca de R$ 1 milhão por mês. Os mineiros, por outro lado, têm um teto salarial - R$ 500 mil mensais - e não pretendem ultrapassá-lo em 2017.



No momento, Moreno está na Bolívia curtindo férias, após uma temporada produtiva na China. Por lá, onde tem vínculo até o dia 31, ele, que decidirá seu futuro em breve, marcou 13 gols e deu cinco assistências em 29 jogos.



LANCEPRESS!