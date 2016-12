Coritiba anuncia ex-zagueiro do Grêmio como reforço para 2017

Novidade

O Coritiba confirmou a contratação do zagueiro Werley, 28 anos. O defensor assinou contrato de dois anos com o clube paranaense.

Revelado pelo Atlético-MG, no qual conquistou o título de campeão mineiro, o jogador também passou pelo Grêmio, entre 2012 e 2016. Na equipe gaúcha, ele fez 129 jogos e marcou 15 gols. O defensor também defendeu a camisa do Santos, no qual conquistou o segundo título de sua carreira profissional - o campeonato paulista 2015 - e Figueirense.

Werley se apresenta junto com o elenco alviverde no dia 4 de janeiro para a pré-temporada. Em sua chegada, o zagueiro elogiou a torcida e a força da equipe dentro do Couto Pereira.

- O que eu sei é que o Coritiba é um grande clube do futebol brasileiro, muito organizado, tem uma torcida que empurra o time durante os 90 minutos. Eu sei o quanto é difícil enfrentar o Coritiba aqui dentro. Estou muito feliz de estar podendo chegar em um clube deste tamanho, estruturado, que dá todas as condições pra que o atleta possa desempenhar sua atuação da melhor forma possível - agradeceu o atleta.

Outro nome oficializado na sequência foi de Matheus Galdezani, que estava no CRB. Ele já realizou exames e assinou contrato. No time alagoano, o volante fez 54 jogos e marcou sete gols neste ano. Ele tem passagens por Desportivo Brasil-SP, Paulista, Juventude, Rio Claro e Sport.

Por fim, o atacante Rildo também encaminha um acordo com o Coxa. O vínculo do jogador com o Corinthians termina no final deste mês e já existe um acerto verbal para se transferir para o Alto da Glória. O atleta chegará sem custos.

