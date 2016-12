Empresário de Rafael Carioca fala em sondagens, mas nega proposta

Passaporte Gre-Nal

Após perder dois volantes, o Atlético-MG, por enquanto, manterá pelo menos um. De acordo com o jornal O Tempo, de Belo Horizonte, uma equipe chinesa fez proposta de R$ 27 milhões pelo volante Rafael Carioca. Porém, o empresário do jogador afirmou que não recebeu oferta alguma, mas somente sondagens:



— Eu tenho recebido muitas ligações de pessoas que perguntam salário, valores, mas não chegou nenhuma proposta até nós. Fui sim sondado por três clubes da China, mas ninguém apresentou proposta. Foram só sondagens de dirigentes e empresários ligados àquele mercado. Não passou disso. Se o Atlético recebeu, não nos informou — afirmou Robson Braga, ao ''Superesportes''.



Veja outras colunas do Passaporte Gre-Nal



O volante tem contrato até o meio de 2019 com o Galo. O clube mineiro tem 50% dos direitos econômicos do atleta e o Spartak Moscou (RUS) é dono dos outros 50%. Robson ainda garantiu que Rafael está feliz no Atlético-MG, mas disse que está aberto a receber ofertas:



— Ele tem contrato, mas toda proposta é bem vinda. Se surgir algo bom para o jogador, temos sempre que sentar e conversar com os clubes. Por enquanto, que eu saiba, são apenas sondagens. Nada oficial — finalizou.



*LANCEPRESS!