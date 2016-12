Ex-lateral do Grêmio é emprestado pelo Figueirense a clube turco

Passaporte Gre-Nal

O lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso, ex-Grêmio, jogará na Turquia em 2017. Vinculado ao Figueirense, o jogador foi emprestado ao Gaziantespor, até maio de 2018. Com 23 anos, o lateral realizou 132 jogos pelo clube catarinense.



— Quando estudamos o projeto do Gaziantespor ficamos impressionados com o que foi nos colocado. Depois de falar com alguns brasileiros que estão lá, optei por aceitar esse desafio — afirmou.



O jogador se diz grato ao Figueirense pela oportunidade de atuar na Série A do Brasileirão. Agora, sem o lateral, o clube catarinense disputará a Série B, com a missão de retornar à elite.



— Foi aqui que tudo começou e onde recebi a oportunidade de mostrar o meu futebol. Infelizmente não tivemos um bom ano, mas estarei na torcida para os meus companheiros recolocarem o clube na Série A — completou.



