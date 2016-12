Executivo que ficou 25 dias no Grêmio é apresentado no Sport

Passaporte Gre-Nal

O ano era 2011 e o mês era julho. O Grêmio, que tinha Antônio Vicente Martins como vice de futebol e Paulo Odone como presidente, contratou Alexandre Faria para o cargo de executivo.



Mas o dirigente não durou nem um mês no cargo. Após 25 dias, foi demitido após o Grêmio anunciar o atacante Wellington Paulista e depois desistir de sua contratação: o jogador não poderia atuar por um terceiro time diferente no mesmo ano. Outro fracasso que marcou sua passagem pelo Grêmio foi a negociação frustrada com o meia Marquinho, do Fluminense.



Nesta terça-feira, Faria foi anunciado no Sport. Após passagem pelo Náutico, no início do ano, e pelo Paysandu, no segundo semestre, o executivo foi apresentado na Ilha do Retiro com o técnico Daniel Paulista, efetivado para 2017.



— Já existem conversas com alguns atletas e esperamos definí-las o mais breve possível. No momento, o que posso dizer é que estamos extremamente confiantes em montar um time forte e termos uma excelente temporada — disse

Faria na chegada ao Sport.



O dirigente também passou por Atlético-MG, Fluminense, América-MG e Bahia.



