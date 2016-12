Jorge Wagner acerta com o Fluminense de Feira de Santana

Passaporte Gre-Nal

Aos 38 anos, o meia Jorge Wagner, campeão da América pelo Inter em 2006, é o novo reforço do Fluminense de Feira de Santana, tradicional time do interior da Bahia e que disputa a elite local.



O clube é do município homônimo ao time, Feira de Santana, e terra natal do meia, que pela primeira vez jogará em um time da cidade. O contrato ainda não foi assinado, até porque ainda se discute o tempo de vínculo de Jorge com o novo clube. Mas, no que depender de Zé Chico, diretor de futebol do clube baiano, o contato será de um ano. Neste ano o time também disputará a Série D.



O meia Jorge Wagner começou a carreira em 1998, no Bahia. Suas boas apresentações lhe renderam um acerto com o Cruzeiro, onde ficou até 2002. Depois, foi vendido Lokomotiv Moscou, da Rússia. Em 2005, foi parar no Inter, sendo peça-chave na conquista da Libertadores de 2006.



Nos dois anos seguintes, foi campeão brasileiro com o São Paulo, sendo titular absoluto nos títulos. Em 2015, foi contratado pelo Vitória, mas teve passagem discreta. Também jogou no Japão, no Corinthians, no Betis, da Espanha, no Botafogo e no Corinthians.



