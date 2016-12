Lucas Leiva deve ser emprestado pelo Liverpool à Inter de Milão

Passaporte Gre-Nal

O volante Lucas Leiva, revelado pelo Grêmio, está de saída do Liverpool. Segundo o jornal inglês The Guardian, o jogador de 29 anos, pouco aproveitado pelo técnico Jürgen Klopp, deve ser emprestado à Inter de Milão em 2017.



Na atual temporada do Campeonato Inglês, Leiva foi titular em apenas três jogos. Em todas as competições disputadas pelo clube, foram 11 aparições em campo. Assim, o Liverpool pretende dar ritmo de jogo ao volante ao liberá-lo para o futebol italiano.



Entre as opções para o setor que também são analisadas pela Inter, também estão o francês Lassana Diarra, do Marseille, o nigeriano Obi Mikel, do Chelsea, o croata Milan Badelj, da Fiorentina, e o brasileiro Luiz Gustavo, do Wolfsburg.



A contratação também ocorrerá para repor a saída do brasileiro Felipe Melo, que está deixando o clube italiano e está em vias de se acertar com o Palmeiras para a disputa da Libertadores.



