Luiz Adriano deve acertar saída do Milan para o Spartak Moscou

Passaporte Gre-Nal

Formado no Inter, o atacante Luiz Adriano está sendo negociado pelo Milan para o Spartak Moscou, da Rússia. A notícia é do jornal italiano Gazzetta dello Sport, segundo o qual o clube russo pagaria 7 milhões de euros (R$ 23,8 milhões) para levar o centroavante.



Seria o retorno de Luiz Adriano ao leste europeu, já que o jogador passou sete anos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia - para onde foi vendido em 2007, logo após a conquista do Mundial de Clubes pelo Inter.



Neste período, disputou 266 jogos e marcou 128 gols, tornando-se ídolo na equipe ucraniana. De lá, foi negociado com o Milan em 2015, onde disputou 36 jogos e marcou seis gols.



Em Moscou, Luiz Adriano assinará contrato até 2020. Segundo a Gazzetta, seu salário será de 5 milhões de euros (R$ 17 milhões) por temporada. A tendência é de que sua apresentação no Spartak ocorra já em janeiro.



