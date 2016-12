Michel Bastos deixará o São Paulo e pode acertar com o Palmeiras

Passaporte Gre-Nal

São Paulo e Michel Bastos tentam encontrar uma forma de rescindir contrato. O meia tem vínculo com o clube até o fim de 2017, mas está fora dos planos do técnico Rogério Ceni e uma dívida ainda impede o distrato entre as partes.



Já foi definido que Michel Bastos não jogará no São Paulo em 2017, mas a diretoria exige que o jogador abra mão do valor devido para aceitar a rescisão - com problema de caixa, o clube precisou recorrer a um empréstimo para quitar férias e 13º do elenco. O argumento é de que, livre, Michel poderia negociar um contrato vantajoso e compensar a perda com as luvas que receberia em seu novo clube. Ele está com 33 anos e pode assinar seu último grande contrato.



Leia outras colunas do Passaporte Gre-Nal



Enquanto não chega a um acordo, Michel Bastos conversa com outros clubes. O Palmeiras monitora a situação do meia, mas só avançará numa negociação quando ele conseguir a rescisão de contrato. O clube não pagará ao São Paulo para adquirir um jogador em último ano de contrato.



Este ano, as diretorias de São Paulo e Palmeiras conversaram sobre uma possibilidade de trocar Michel pelo atacante Rafael Marques. As negociações ficaram em estágio avançado, mas nos últimos momentos o técnico Cuca declinou.



Michel Bastos chegou ao São Paulo em agosto de 2014. Versátil, ganhou destaque logo de cara e virou titular absoluto a partir de 2015. No entanto, passou a colecionar polêmicas e este ano foi perseguido pela torcida após liderar um pacto de silêncio no elenco por conta de salários atrasados.



O meia foi um dos jogadores agredidos na invasão do CT da Barra Funda em agosto deste ano, ao lado de Carlinhos e Wesley. A partir dali, sua saída do clube passou a ser desenhada.



LANCEPRESS!