Palmeiras encaminha empréstimo do atacante Leandro para o Japão

Passaporte Gre-Nal

O Palmeiras está prestes a definir o empréstimo de Leandro para o Kashima Antlers, do Japão. Depois de jogar a temporada de 2016 no Coritiba e marcar 12 gols (cinco no Brasileiro), o atacante tem negociações adiantadas para o ano que vem com o clube, atual campeão japonês e vice do Mundial de Clubes.



O contrato do jogador com o Palmeiras acaba em dezembro de 2017, e por isso, o clube renovará por mais um ano. Assim, além do empréstimo, o Kashima terá a preferência de compra no fim da próxima temporada. O time paulista deve receber pelo empréstimo, mas o valor não foi divulgado.



A negociação está adiantada, dependendo de acertos dos últimos detalhes para ser confirmada. Os empresários José Antônio Fernandes e Gilmar Veloz foram os que conduziram as tratativas entre os dois clubes.



Jogador do Palmeiras desde 2013, Leandro disputou 48 jogos pelo Coritiba - sua temporada com mais partidas na carreira. Aos 23 anos, ele foi o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Kleber, que fez 22 no ano.



