Uruguaio Cristian Rodríguez pode jogar na Arena em janeiro

Passaporte Gre-Nal

O meia uruguaio Cristian Rodríguez pode voltar à Arena em janeiro. Mas não será com a camisa do Grêmio. Após ser dispensado do Independiente, da Argentina, no início do mês, o jogador, que teve rápida passagem pelo clube gaúcho em 2015, negocia com o Peñarol, que disputará um torneio amistoso em Porto Alegre com Grêmio, Nacional e Olímpia na abertura da temporada 2017.



Segundo o jornal uruguaio Ovación, as conversas estão em estágio inicial e a maior dificuldade a ser superada é o salário. Caso acerte, Cebolla, como é mais conhecido, voltaria ao clube em que inciou sua carreira, em 2002. Com 31 anos, o jogador tem sofrido com seguidas lesões musculares nos últimos anos.



Leia outras colunas do Passaporte Gre-Nal



A Copa de Campeões da América, torneio amistoso que será disputado na Arena em janeiro, poderá marcar a reestreia de Cebolla pelo Penãrol. O clube estreará na competição em 21 de janeiro, no clássico uruguaio com o Nacional. No dia 24, o Peñarol enfrentará o Olímpia. Na última rodada, que ocorrerá no dia 27, poderá ocorrer o reencontro de Cebolla Rodríguez com o Grêmio.



ZHESPORTES