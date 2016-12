Vasco anuncia a contratação de Escudero, ex-Grêmio

Acerto

Pouco depois das 1h deste domingo de Natal, o Vasco cumpriu a promessa feita no início da semana passada pelo presidente Eurico Miranda e anunciou o presente para a torcida do clube: o meia Damián Escudero. Com 29 anos, o argentino, que estava no Puebla, do México, chega a São Januário após ter o nome aprovado pelo técnico Cristovão Borges e ser velho conhecido do gerente de futebol Anderson Barros, com quem trabalhou no Vitória.

Ainda não há confirmação de quando Escudero será apresentado pelo Vasco, mas é certo de que ele estará na reapresentação do elenco, marcada para o dia 2 de janeiro em São Januário. O meia terá tempo para se entrosar no time, principalmente durante a pré-temporada que será realizada nos Estados Unidos, com a participação na Florida Cup. A delegação viaja em 10 de janeiro. Outros quatro reforços devem ser contratados para a próxima temporada, com o principal nome que vem em negociação sendo do atacante Luis Fabiano.

No texto de confirmação no site oficial, assinado por Eurico Miranda, o Vasco afirma que Escudero "é o primeiro dos reforços que serão anunciados nesta fase de festas natalinas e virada do ano". A cúpula do futebol do clube e São Januário garante ainda que "negociações muito avançadas com outros jogadores continuam" e devem concretizá-las na próxima semana. O desejo do Vasco é o de ter todo o elenco fechado até a reapresentação.

Escudero jogou no Grêmio em 2011. Ele também passou por Atlético-MG e Vitória no futebol brasileiro.