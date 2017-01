Barcos rescinde com o Vélez e pode acertar ida para o Atlético Nacional 

Passaporte Gre-Nal

O centroavante Hernán Barcos deixou o Vélez Sarsfield. Segundo informações do jornal Olé, de Buenos Aires, o ex-jogador do Grêmio rescindiu seu contrato nesta segunda-feira. Seu destino, segundo a publicação, seria o Atlético Nacional, da Colômbia, onde deve substituir o goleador Miguel Borja, que desperta o interesse do Palmeiras e de clubes europeus.



No início de dezembro, o atacante chegou a se oferecer ao Grêmio. Durante passagem por Porto Alegre para o jogo amistoso promovido pelo compatriota D'Alessandro, Barcos mencionou publicamente uma conversa com o presidente Romildo Bolzan. As tratativas, contudo, não evoluíram pela alta pedida salarial do centroavante de 32 anos.



Vinculado ao Sporting, de Portugal, Barcos estava emprestado ao Vélez até a metade do ano. É provável que o clube português acerte uma nova cessão do atacante ao Atlético Nacional. No clube argentino, o jogador disputou apenas 11 partidas, das quais foi titular em cinco delas e marcou somente dois gols.



