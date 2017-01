Danny Morais acerta renovação com o Santa Cruz e fica para 2017 

Passaporte Gre-Nal

O Santa Cruz acertou no início na tarde desta segunda-feira a renovação com o zagueiro Danny Morais, por um ano. Clube e jogador acertaram todos os detalhes e Danny segue defendendo as cores do Santa Cruz na Série B em 2017.



Com essa renovação, Danny Morais vai para o seu terceiro ano como atleta do Santa Cruz. No clube desde 2015, o zagueiro é um dos líderes do elenco e conquistou títulos com a camisa coral.



Com 31 anos, Danny Morais foi formado na base do Inter. Neste ano, formou dupla de zaga com Neris, zagueiro que está perto de um acerto com o Beira-Rio.



