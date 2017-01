Em sua apresentação no Atlético-MG, Roger Machado enfatiza intensidade do trabalho

Passaporte Gre-Nal

O Atlético Mineiro, enfim, apresentou Roger Machado como o treinador da equipe para a temporada de 2017. Em sua primeira entrevista coletiva na Cidade do Galo, em Vespasiano (região metropolitana de Belo Horizonte), no sábado, o técnico demonstrou ansiedade para começar a trabalhar e corresponder à expectativa dos torcedores alvinegros. No sábado, ele fez seu primeiro trabalho no campo:

— O primeiro dia de trabalho foi em um nível muito alto. A exigência será sempre nesse nível para que a gente consiga vencer as competições. Meu trabalho vai se pautar sempre pelo equilíbrio de uma equipe, pela construção de um jogo coletivo e que todos tenham o mesmo objetivo - acrescentou.

Leia mais:

Após romper negociação com o Grêmio, Kayke acerta com o Santos

Chapecoense acerta com goleiro Artur Moraes, ex-Benfica e Roma

Escudero se diz pronto para desafio: "Muito importante jogar no Vasco"



Roger Machado, que já havia acompanhado o treino dos reservas que representarão o clube na Flórida Cup, também destacou que a intensidade nos treinos é uma característica do seu trabalho e não será diferente no comando do Atlético.

— Sou bastante intenso nas atividades e é bem provável que eu perca a voz até o final da semana. Procuro ser participativo para que, no jogo, eu possa ser mais pontual nas intervenções - afirmou.