Ex-volante do Inter acerta com time de Eto'o na Turquia

O volante Sandro, 27 anos, acertou nesta terça-feira a sua transferência para o Antalyaspor, da Turquia. No clube turco, o jogador será companheiro de equipe do atacante camaronês Samuel Eto'o, ex-Barcelona. O procurador do meio-campista, Luiz Paulo Chignall, está na Turquia definindo os últimos detalhes da transação e da chegada do atleta, prevista ainda para esta terça.

Sandro foi revelado pelo Inter, onde conquistou em 2010 a Copa Libertadores da América. No mesmo ano, foi negociado com o Tottenham, da Inglaterra, onde atuou até 2014. Depois, o volante transferiu-se para o Queens Park Rangers, e no início de 2016 foi emprestado ao West Bromwich Albion. Ele voltou ao QPR no começo da temporada e fez seis partidas desde agosto pelo clube de Londres.

O Antalyaspor é um clube situado em Antalya, cidade turística de 1,2 milhão de habitantes, que fica a 480 quilômetros da capital Ancara e a 700 quilômetros de Istambul. No clube turco, Sandro voltará a ser companheiro do lateral-esquerdo Ramón, também revelado pelo Inter e que passou por Vasco, Corinthians e Flamengo. Além de Ramón, atuam no Antalyaspor mais três jogadores brasileiros: o zagueiro Diego Ângelo, ex-Santos, o volante Charles, ex-Cruzeiro, e o volante Chico, ex-Palmeiras.

