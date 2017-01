Fred comemora acerto com o Vitória e destaca Argel: "Tem o grupo na mão" 

Entrevista

O Vitória oficializou na última terça-feira (dia 10) a contratação do zagueiro Fred, ex-Grêmio. Ele será emprestado por uma temporada ao clube baiano para ter maior sequência de jogo. Ele se junta aos já anunciados Cleiton Xavier (ex-Palmeiras) e Dátolo (ex-Atlético-MG). Alan Costa e Geferson, do Internacional, também devem ir para o Leão. Lucca, do Corinthians e Rodrigão, do Santos, também estão na mira.

- Eu estou feliz. Voltei ontem (terça) de Salvador e a gente sabe que o clube passou por dificuldades na temporada passada. Vamos procurar fazer as coisas certas para fazer um bom estadual e depois um Brasileirão bom também (...) Eu saio feliz. Não tenho nenhuma mágoa com o Grêmio, é só uma questão de oportunidade. Na minha idade, eu tenho que estar jogando. Futebol é momento - disse o jogador em entrevista ao Estúdio Gaúcha.

Indicado por Roger Machado ao Grêmio, Fred comparou os estilos do seu "descobridor" com Renato Portaluppi.

- Eles são muito diferentes. O Roger é um cara que eu conheci no Novo Hamburgo. Eu nunca tinha trabalhado com ele. É um trabalho de alta qualidade, completamente europeu. São trabalhos curtos e intensos, que nós jogadores gostamos de fazer (...) O Renato é aquele cara mais paizão. Ele sabe levar o grupo, abraça na hora certa. Foi ali que ele ganhou. Ele chegou com um grupo mais formado, deu continuidade e a gente conseguiu levantar o troféu da Copa do Brasil - analisou.

O novo treinador de Fred também é um velho conhecido. Argel Fucks trabalhou com o defensor em outras duas oportunidades: no Figueirense e no Avaí, ambos em 2012.

- O Argel é mais louco (risos). Aquele cara que grita e incendeia na beira do grupo. Ele cobra e incentiva muito. Acima de tudo, ele é muito parceiro do jogador. Ele é muito forte dentro do vestiário, tem o grupo na mão - destacou.

*RÁDIO GAÚCHA