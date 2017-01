Inter abusa dos erros e é eliminado pelo Corinthians da Copa São Paulo

Pratas da Dupla

Irreconhecível, o Inter foi eliminado da Copa São Paulo nesta segunda-feira. Diante do Corinthians, a equipe de Carlos Leiria teve um péssimo desempenho na Arena Barueri e perdeu por 3 a 1, embora pudesse ter sido até mais devido à quantidade de falhas cometidas.

Com a vitória, os corintianos seguem com 100% de aproveitamento na competição. Na próxima fase, encaram o Flamengo por uma vaga na semifinal.

Pressionado desde o começo da partida, a equipe colorada levou o primeiro gol aos 21 minutos da etapa inicial. Após a cobrança de escanteio, Fabricio Oya acertou um chute com categoria e fez 1 a 0.

O Inter não equilibrava as forças e seguia dominado. Pagou caro. Um dos destaques corintianos na Copinha, Pedrinho fez, aos 35 minutos, 2 a 0. Aproveitando o abatimento colorado, Carlinhos — agora um dos artilheiros da competição com nove gols — aproveitou a falha da defesa e marcou o terceiro logo na sequência.

O Corinthians passeava em campo. O Inter, apático, assistia ao adversário jogar e, quando tentava fazer o mesmo, falhava. Nem a chegada do segundo tempo mudou esse cenário. Falhas em larga escala abriam espaço para um placar ainda mais elástico. Cabia aos paulistas aproveitarem. Aos 11 minutos, Marquinhos invadiu a área e acertou a trave vermelha.

Uma chance para o Inter crescer na partida? Não imediatamente. No minuto 23, Junio se envolveu em confusão com Carlinhos e deixou o Inter com um a menos.

Mas o desespero colorado começou a surtir efeito. Aos 38 minutos, Mila foi derrubado na área. Na penalidade, Valdemir cobrou forte, no canto, e descontou. Mas o ímpeto apareceu tarde demais. Alguns minutos depois, o Inter já estaria eliminado da Copa São Paulo, dando adeus ao sonho do penta.



