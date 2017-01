Jonas volta a ser titular após quatro meses e brilha em vitória do Benfica

Passaporte Gre-Nal

O Benfica não teve dificuldade para despachar o Vizela, no Estádio da Luz, por 4 a 0, pela segunda rodada do Grupo D da Taça da Liga Portuguesa. O jogo marcou a volta de Jonas ao time titular dos Encarnados após quatro meses, devido uma lesão. E o brasileiro não decepcionou e marcou duas vezes. Mitroglou e Lisandro López completaram o marcador.

Com o resultado, o Benfica segue 100% na competição, com seis pontos em dois jogos. O Vitória de Guimarães vem sem segundo, com quatro. Paços de Ferreira, com um, e Vizela, sem pontuar, completam a chave.



Jonas não era titular desde o dia 27 de agosto, diante do Nacional. Nos últimos jogos, passou a ser relacionado e até a entrar em campo, mas sem começar desde o início.



O primeiro gol saiu com Mitroglou, aos 26 do primeiro tempo. O zagueiro Lisandro López ampliou no início da etapa final. Aí entrou em ação o brasileiro Jonas, que marcou dois gols em sequência, garantindo a goleada para o Benfica.



