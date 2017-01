Lucas marca, e Liverpool avança na Copa da Inglaterra

Passaporte Gre-Nal

O Liverpool precisou do replay para avançar à quarta fase da Copa da Inglaterra. Após empatar no Anfield por 0 a 0, os Reds venceram o Plymouth, da Quarta Divisão da Inglaterra, por 1 a 0. O gol da classificação foi marcado pelo ex-gremista Lucas Leiva, após cobrança de escanteio de Philippe Coutinho.

O meia foi titular pela primeira vez depois da lesão que sofreu no dia 26 de novembro. Ele já havia entrado na derrota por 1 a 0 para Southampton, na semifinal da Copa da Liga Inglesa, e no empate em 1 a 1 com o Manchester United, pela Premier League.



Em campo, o técnico Jürgen Klopp lançou mais uma vez um time reserva e recheado de garotos da base. No entanto, colocou Philippe Coutinho desde o início para ganhar ritmo de jogo.



O meia brasileiro buscou as jogadas desde o início, mostrando desenvoltura. Contudo, deu para perceber que ele precisa atuar em mais partidas para voltar a ser o Coutinho de antes da lesão, com mais ritmo e velocidade nas arrancadas.



Mas categoria ele tem de sobra. Em cobrança de escanteio aos 17, ele colocou na cabeça de Lucas Leiva, que balançou as redes. Foi o primeiro gol do volante desde setembro de 2010, quando fez pelo Liverpool na Liga Europa contra o Steaua Bucaresti.



O jogo foi marcado por uma homenagem a um torcedor do Plymouth, que morreu no hospital durante a partida entre as duas equipes em Anfield. O jogo ficou paralisado aos 25 minutos.



Sem nada a perder, o Plymouth partiu para o ataque e quase empatou, quando Arnold travou a finalização do atacante adversário, que estava cara a cara com Karius.



Sem oferecer tanto perigo em busca do segundo gol, o Liverpool viu o Plymouth quase empatar no segundo tempo. Na melhor chance, Jervis acertou lindo voleio, mas a bola foi na trave. No fim, Origi cobrou muito mal pênalti sofrido por Alberto Moreno e praticamente recuou para o goleiro McCormick.



