No Sport, Diego Souza tem contrato renovado até o final de 2018 

Passaporte Gre-Nal

A torcida do Sport ganhou um presente no último dia de 2016. Sem contratações de fim de ano, diretoria rubro-negra acertou a renovação de contrato com o ídolo Diego Souza até o final do 2018.



O anuncio oficial foi feito através do site do clube pernambucano. O camisa 87 está na Ilha do Retiro desde 2014 e já tem uma grande identificação com a torcida, mesmo sem conquistar nenhum título. No ano passado, ajudou o Sport na melhor campanha da história do clube na Série A e em 2016 foi o artilheiro da competição com 14 gols marcados.



O meia curte o final das férias e logo se reapresenta para iniciar mais uma temporada com a camisa do Sport. Diego foi o primeiro jogador da história do clube a ser artilheiro da elite do futebol brasileiro e já balançou as redes 27 vezes no campeonato. Caso marque mais sete vezes, meia será o maior da história do clube em Brasileiros.



