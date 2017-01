Oscar acredita que jogar na China não o prejudicará na Seleção

Passaporte Gre-Nal

O meia brasileiro Oscar insistiu, nesta quarta-feira, que sair da Premier League para jogar na China não é um passo atrás na sua carreira, e admitiu que o alto valor pago pelo Shanghai SIGP foi decisivo para a decisão.



O clube asiático pagou 60 milhões de euros para contratar Oscar, que garantiu que a ambiciosa Liga Chinesa tem tudo para competir com os grandes campeonatos do mundo.

– Não acho que seja um passo para trás. Acho que a China está fazendo um grande projeto e estou convencido de que a Liga Chinesa vai ser uma das melhores do mundo – declarou o jogador.

Oscar chegou à Super Liga Chinesa poucos dias depois do anúncio da contratação da estrela do futebol sul-americano Carlos Tevez, que deixou o Boca Juniors para jogar no Shanghai Shenhua recebendo 76 milhões de euros em dois anos. Com esse valor, Tevez se tornou o jogador mais bem pago do mundo.

O meia brasileiro admitiu que o valor da transação foi decisivo para tomar a decisão.

– Isso passa na cabeça de todos os jogadores... Se não fosse pelo dinheiro, não teria saído do Brasil– garantiu.

O atleta vai receber 24 milhões de euros por ano.

– Com certeza era algo bom para mim, para minha família e para quem esteve envolvido na negociação – afirmou.

O jogador não acha que jogar na China pode afetar novas convocações para a Seleção e argumentou que Paulinho joga no país e segue sendo chamado para defender a amarelinha.