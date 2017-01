Oscar marca em estreia no Shanghai SIPG e elogia novos companheiros

Nova casa

Em sua primeira partida com a camisa do Shanghai SIPG, Oscar saiu do banco e balançou a rede. O gol do meia, que entrou quando o jogo estava empatado em 0 a 0, foi marcado diante do Al-Batin, da Arábia Saudita, em amistoso realizado em Doha, no Catar. No fim, o jogo terminou com vitória dos chineses por 2 a 1.

– Primeiro amistoso e primeiro gol – escreveu, no Twitter, o camisa 8, que ainda destacou a colaboração de seus novos parceiros de equipe. – Só treinei por dois dias e este é o meu primeiro jogo. É o início de uma nova temporada e temos apenas um objetivo: ganhar os jogos. Meus companheiros de equipe jogaram muito bem hoje. Os chineses tentam nos integrar, ajudar. É difícil ter um bom confronto em um tempo tão curto, mas eles fizeram isso acontecer – disse Oscar, em entrevista.

Nas redes sociais, em horário próximo ao amistoso em Doha, o Shanghai SIPG anunciou outro reforço de peso para a temporada 2017. Trata-se do experiente zagueiro Ricardo Carvalho, de 38 anos. O português tem passagens marcantes por Porto, Real Madrid e seleção portuguesa. O defensor, que já vinha treinando no clube chinês, é um pedido do técnico André Villas-Boas, seu compatriota.

*LANCEPRESS