Perto do Palmeiras, Felipe Melo é liberado de treinos na Inter de Milão

Passaporte Gre-Nal

O ex-gremista Felipe Melo foi liberado dos treinos da Inter de Milão neste início de ano. Assim, o volante está cada vez mais perto de ser anunciado pelo Palmeiras. A expectativa do estafe do jogador é de que a equipe italiana defina o seu futuro nesta segunda-feira.



O elenco da Inter já treinou neste domingo e na segunda-feira segue para a Espanha, onde ficará até sexta em intertemporada. De acordo com o site do clube, todo o elenco estará nesta viagem, exceto: Ionut Radu, tratando lesão, Andrea Pinamonti, com amigdalite, e Felipe Melo, liberado.



O volante acertou há pouco mais de uma semana com o Palmeiras e já tinha a sinalização da Inter de que poderia conseguir a liberação agora. Sua saída representará boa economia aos cofres do clube italiano, que pouco utilizou o volante nesta temporada: dez jogos.



O volante de 33 anos decidiu que era o momento de voltar ao futebol brasileiro e passou a negociar com o Palmeiras, clube que demonstrou o interesse com mais convicção e fez uma proposta que o agradou. O alto salário recebido na Itália era o maior empecilho, mas o time paulista fez uma engenharia que conseguiu convencer o ex-atleta da Seleção. Além de Felipe Melo, o Palmeiras já contratou Alejandro Guerra, Hyoran, Raphael Veiga, Keno e Michel Bastos.



