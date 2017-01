Presidente do Santos vai à Argentina tentar contratação de Barcos

Pirata

O Santos faz, nesta quinta-feira, sua última tentativa de contratar o atacante Barcos, de 32 anos. Na Argentina, o presidente Modesto Roma Júnior aproveita a viagem – para tratar assuntos da Conmebol – e também vai conversar com representas do ex-jogador do Grêmio.

Apesar do interesse do Atlético Nacional, Barcos ainda não tem seu futuro definido e não ficará no Vélez Sarsfield. Até junho, ele está vinculado ao Sporting, de Portugal, que não deve se preocupar para liberar o atleta. O Santos já havia feito uma primeira investida pelo atacante, e ao saber, nesta semana, que o argentino não havia fechado com os colombianos, a diretoria santista então resolveu agir e já discute valores e salários.

Até então, Luis Fabiano, do Tianjin Quanjian, da China, e Pottker, da Ponte Preta, haviam sido sondados pelo clube paulista, mas as tratativas não evoluíram. O desejo do Santos é ter um centroavante que possa substituir Ricardo Oliveira ou até concorrer com o camisa 9. O reserva imediato, Rodrigão, é considerado inexperiente pela comissão técnica, que pode até liberar o jogador por empréstimo caso Barcos seja contratado.

Além de passagens pela LDU (Equador), futebol chinês e Vélez, da Argentina, Barcos ficou conhecido no Brasil por ter atuado pelo Palmeiras, em 2012, e pelo Grêmio, entre 2013 e 2015. Ele é o maior artilheiro estrangeiro da história tricolor, com 45 gols.

