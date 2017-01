Torcida da LDU recepciona Hernán Barcos em aeroporto

Passaporte Gre-Nal

Depois de seis anos, Hernán Barcos está de volta a LDU, do Equador. Na noite desta segunda-feira, o atacante desembarcou em Quito e foi recepcionado pela torcida da equipe equatoriana, que ficou eufórica com o seu regresso.

Na conversa com a imprensa local, Barcos demonstrou felicidade em volta para sua "casa". O atacante fez vários elogios a torcida e claro, prometeu títulos pelo clube.

– A LDU é um clube muito grande e que respeito muito. Vamos trabalhar bastante e lutar muito para levantar uma taça. Eu quero ser campeão.



Quando foi questionado sobre o tempo de contrato, o centroavante admitiu que assinou por um ano, mas que tem a intenção de renovar seu vinculo com a equipe equatoriana.

Barcos também comentou sobre o plantel da LDU. Na visão do Pirata, o clube tem um bom time e vê condições de lutar pelo título nacional em 2017.

– Pelo que pude ver em jogos e treinamentos nós temos uma equipe muito equilibrada e me deixa animado com a possibilidade de disputar os campeonatos em igualdade com os nossos rivais. Estou otimista com tudo que vi – afirmou o centroavante.

Hernán Barcos jogou pela LDU em 2010 e 2011. Neste período, o jogador disputou 64 jogos e marcou 38 gols com a camisa do time equatoriano.



