Wallace Reis é apresentado no Gaziantepspor, da Turquia

O zagueiro Wallace Reis foi confirmado como reforço do Gaziantepspor, da Turquia, nesta quarta-feira. O ex-jogador do Grêmio assinou com o seu novo clube por um ano e meio e deve fazer treinos especiais – já que estava de férias – nas próximas semanas para ficar à disposição do técnico Ibrahim Uzulmez o quanto antes.

Contratado pelo Grêmio junto ao Flamengo em 2016, Wallace Reis não aprovou na Arena. O zagueiro chegou com moral e ganhou oportunidades do técnico Roger Machado, mas foi para a reserva assim que Renato Portaluppi assumiu o comando tricolor, sem tirar Pedro Geromel e Kannemann das vagas de titulares.

Na apresentação, o Gaziantepspor, que fica na cidade de Gaziantep, no sul da Turquia, destacou Wallace como um "zagueiro experiente" e disse que conta com o jogador para buscar bons resultados.

